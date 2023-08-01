تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة ضمن استعدادات الفريقين في الصيف للموسم الكروي الجديد.

يستعد نادي بايرن ميونخ لخوض مواجهة قوية أمام نادي ليفربول على أرضية ملعب "استاد سنغافورة الوطني" في إطار الاستعدادات والتحضيرات من جانب الفريقين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد الشهر الجاري.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة الشرطة ضد الاتحاد في البطولة العربية 2023 والقنوات الناقلة

البافاري تمكن من الفوز في مباراته الودية الأخيرة على فريق كاواساكي الياباني بهدف دون رد، أما الريدز فكان قد اكتسح نظيره المحلي ليستر سيتي برباعية نظيفة في المباراة الودية الماضية.

متى موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول الودية 2023؟

تقام مباراة بايرن ميونخ ضد ليفربول الودية مساء يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 12:30 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق وفلسطين، الساعة 3:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وليفربول الودية 2023؟

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل لمعظم المباريات الودية والتحضيرية هذا الصيف، ومن المقرر أن تبث مواجهة البافاري والريدز الودية على قناة AD Sports 1 HD، كما من الممكن أن يبث اللقاء عبر قنوات أخرى مثل SSC 1 HD السعودية، وقناة On Time Sports المصرية.