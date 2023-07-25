تشكيلات الفرق: بايرن ميونخ - مانشستر سيتي في المباراة الودية 2023

نستعرض لك كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من نادي بايرن ميونخ ونظيره مانشستر سيتي في المباراة الودية 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذا اللقاء المرتقب بين الفريقين.

يبدأ نادي بايرن ميونخ استعداداته للموسم الكروي المقبل بلقاء ودي ناري أمام بطل أوروبا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على أرضية ملعب "الأولمبي الوطني" في العاصمة اليابانية طوكيو.

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أما على صعيد السيتي، فإن هذا اللقاء الودي هو ثاني المواجهات هذا الصيف للفريق تحت قيادة بيب غوارديولا، حيث لعب أولى مواجهاته الودية أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وتمكن من الفوز بنتيجة 5-3.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام مانشستر سيتي في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: زفن أولريخ

خط الدفاع: نصير مزراوي ، دايوت أوباميكانو ، بنيامين بافارد ، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميتش ، كينغسلي كومان ، كونراد لايمر

خط الهجوم: جمال موسيالا ، ليروي ساني ، سيرج جنابري

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام بايرن ميونخ في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: مانويل أكانجي ، روبن دياز ، إيميريك لابورت ، جون ستونز

خط الوسط: رودري ، بيرناردو سيلفا ، كوفاتشيتش

خط الهجوم: فيل فودين ، إيرلينغ هالاند ، جاك غراليش