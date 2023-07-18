كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي

صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي للمحترفين أفضل من الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك بعد يوم واحد من إتمام ليونيل ميسي انتقاله رسميًا إلى نادي إنتر ميامي.

وكان النجم الأرجنتيني قد عرض عليه الانتقال إلى الدوري السعودي مقابل مبلغ مالي ضخم، لكنه فضل الانتقال واللعب في الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء عقده في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

تصريحات كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي والدوري الأمريكي

وفقًا لوكالة "رويترز"، قال رونالدو عقب خسارة النصر السعودي في المباراة الودية أمام سيلتا فيغو بخماسية نظيفة: "الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي لكرة القدم".

وأضاف: "الآن أصبح اللاعبون يأتون إلى الدوري السعودي خلال عام واحد فقط، وسيكون هناك المزيد من اللاعبين المحترفين الذين سينضمون لاحقًا إلى السعودية".

وعن إمكانية عودته للعب في أوروبا علق رونالدو قائلًا: "أنا متأكد 100% أنني لن أعود للعب مع أي نادي أوروبي، أنا الآن 38 عامًا، والكرة الأوروبية لم تعد تملك نفس الجودة وخسرت الكثير من رونقها، الدوري الوحيد الذي لا يزال محافظًا على قوته هو الدوري الإنجليزي فقط".

الجدير بالذكر أن النجم البرتغالي رحب سابقًا بانضمام أي لاعب إليه في الدوري السعودي للمحترفين، ومنذ ذاك الحين انتقل حتى الآن كل من كريم بنزيما، نغولو كانتي، كاليدو كوليبالي، إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، ومؤخرًا مارسيلو بروزوفيتش وغيرهم من الأسماء الأخرى.