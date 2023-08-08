تشكيلات الفرق: برشلونة - توتنهام في كأس جوان غامبر 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من برشلونة ونظيره توتنهام هوتسبر في كأس جوان غامبر الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة قوية اليوم بين برشلونة الإسباني ونظيره توتنهام هوتسبر الإنجليزي على أرضية ملعب "لويس كومبانيس" في إطار منافسات بطولة كأس جوان غامبر الودية 2023.

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المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستنقل على قناة On Time Sports 1، وهي بطولة ودية ينظمها نادي برشلونة ويقوم كل عام باختيار فريق من أوروبا أو أمريكا الجنوبية، وسميت بهذا الاسم نسبة لمؤسس البارسا جوان غامبر.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام برشلونة في كأس جوان غامبر 2023

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: أودوجي ، بن ديفيز ، كريستيان روميرو ، إيمرسون رويال

خط الوسط: هوبيرغ ، سار ، ماديسون

خط الهجوم: سون هيونغ مين ، هاري كين ، ديان كولوسيفسكي

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام توتنهام في كأس جوان غامبر 2023