تشكيلات الفرق: برشلونة - ميلان في المباراة الودية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من برشلونة ونظيره ميلان في المباراة الودية 2023، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة ضمن جولة أبطال كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية.

يستعد نادي برشلونة الإسباني لخوض ودية ثالثة هذا الصيف أمام نادي ميلان الإيطالي على أرضية ملعب "أليجانت" في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد ضمن جولة أبطال كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية.

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البارسا تمكن في الودية الأخيرة من الفوز بثلاثية نظيفة على حساب غريمه التقليدي نادي ريال مدريد، أما البيغ ميلان خاض عدة مواجهات ودية وتحضيرية آخرها كان أمام يوفنتوس التي انتهت بالتعادل 2-2.

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام برشلونة في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: فلورينزي ، ثياو ، توموري ، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوفتوس تشيك ، كرونيتش ، بوبيغا

خط الهجوم: لياو ، جيرو ، بوليسيتش

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ميلان في المباراة الودية 2023