تعرف على موعد مباراة برشلونة وميلان الودية 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين في جولة أبطال كرة القدم التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل بين نادي برشلونة ونيظره نادي ميلان على أرضية ملعب "أليجانت" في بارادايس الأمريكية، وذلك ضمن الاستعدادات والتحضيرات للموسم الكروي الجديد.

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البارسا في المواجهة الودية الأخيرة تمكن من الفوز بثلاثية نظيفة على حساب غريمه التقليدي نادي ريال مدريد، أما البيغ ميلان فتعادل إيجابيًا في المواجهة الودية الماضية مع منافسه المحلي نادي يوفنتوس بهدفين لمثلهما.

متى موعد مباراة برشلونة وميلان الودية 2023؟

تقام مباراة برشلونة ضد ميلان الودية في جولة أبطال كرة القدم بأميركا فجر يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الساعة 4 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق، الساعة 5:00 صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وميلان الودية 2023؟

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي الناقل لمباريات جولة أبطال كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم بث المواجهة الودية بين البارسا والميلان على قناة AD Sports 1 HD، كما يمكن متابعة اللقاء على قنوات الكويت الرياضية وتحديدًا على قناة Kuwait Sports HD.