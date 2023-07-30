تشكيلات الفرق: تشيلسي - فولهام في سلسلة الدوري الإنجليزي الصيفية 2023

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من تشيلسي ونظيره فولهام، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة الودية 2023.

يستعد نادي تشيلسي لمواجهة فولهام اليوم في إطار ودي على أرضية ملعب "فيديكس" ضمن سلسلة الدوري الإنجليزي الصيفية 2023 للاستعداد والتحضير للموسم الكروي الجديد.

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البلوز خاض حتى الآن تحت قيادة المدرب الجديد بوتشيتينو ثلاث وديات، فاز بالأولى بخماسية أمام ريكسهام، وفاز بالثانية بنتيجة 4-3 على برايتون، وتعادل في الثالثة 1-1 أمام نيوكاسل يونايتد.

تشكيلة فولهام المتوقعة أمام تشيلسي في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: كيني تيتي ، عيسى ديوب ، لوك روليت دي فوجرول ، كيفين مبابو

خط الوسط: ريد ، لوكيتش ، كيرني ، ويليان

خط الهجوم: ديكوردوفا ريد ، خيمينيز

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام فولهام في البطولة العربية 2023

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: غوستو ، تشالوباه ، كولويل ، تشيلويل

خط الوسط: سانتوس ، إنزو ، تشوكويميكا

خط الهجوم: نكوكو ، جاكسون ، ماتسين