تشكيلات الفرق: تشيلسي - نيوكاسل يونايتد في سلسلة الدوري الإنجليزي الصيفية 2023

ننقل لك كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من نادي تشيلسي ونظيره نادي نيوكاسل يونايتد في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة ضمن سلسلة الدوري الإنجليزي الصيفية والتحضيرية.

يلتقي نادي تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب "مرسيدس بنز سوبردوم" في إطار ودي وتحضيري للموسم الكروي المقبل، وضمن سلسلة الدوري الإنجليزي الصيفية.

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البلوز تمكن في الودية الماضية من الفوز على برايتون بنتيجة 4-3، أما نيوكاسل سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام أستون فيلا في اللقاء الذي انتهى بينهما بنتيجة 3-3.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام نيوكاسل يونايتد في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كوكوريلا ، سيلفا ، تشالوباه ، لويس هال

خط الوسط: إنزو فرنانديز ، كاسادي ، مورييرا ، تشوكويميكا

خط الهجوم: ستيرلينغ ، جاكسون

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام تشيلسي في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: كاريوس

خط الدفاع: تريبير ، شار ، بوتمان ، دان بورن

خط الوسط: تونالي ، غيمارايش ، جولينتون

خط الهجوم: ألميرون ، إيساك ، ويلسون