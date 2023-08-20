تشكيلات الفرق: تشيلسي - وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-24

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من تشيلسي ونظيره وست هام يونايتد في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

يخوض تشيلسي اليوم مواجهة قوية في ديربي لندن أمام وست هام يونايتد على أرضية ملعب "استاد لندن الأولمبي" في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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البلوز تعادل في الجولة الأولى 1-1 أمام ليفربول في مباراة كانت متكافئة بين الطرفين، فيما حقق وست هام نفس النتيجة أيضًا وتعادل 1-1 أمام بورنموث، لذا كلا الفريقين يحتاج اليوم للفوز لتحقيق أول ثلاث نقاط في الموسم الجديد.

تشكيلة وست هام يونايتد المتوقعة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-24

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: فلاديمير كوفال ، كورت زوما ، نايف أكرد ، إيمرسون

خط الوسط: وارد براوس ، توماس سوسيك ، سعيد بن رحمة ، لوكاس باكيتا ، جارود بوين

خط الهجوم: ميشيل أنطونيو

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-24