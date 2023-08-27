تشكيلات الفرق: ليفربول - نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-24

نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من ليفربول ونظيره نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-24، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة النارية في الأسبوع الثالث من البريميرليغ.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم الأحد 27 أغسطس.

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الريدز يسعى من خلال هذه المواجهة لإثبات أنه قادر على المنافسة هذا الموسم من خلال تحقيق فوز صعب أمام أصحاب الضيافة الماكبايس الذين تمكن السيتي من الفوز عليهم بصعوبة في الجولة الماضية بهدف دون مقابل.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-24

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبير ، فابيان شار ، سفين بوتمان ، دان بورن

خط الوسط: ساندرو تونالي ، برونو غيماريش ، جولينتون

خط الهجوم: ميغيل ألميرون ، ألكسندر إيساك ، أنتوني غوردن

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-24