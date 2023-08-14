تشكيلات الفرق: مانشستر سيتي - إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023

تعرف على تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره إشبيلية الإسباني في كأس السوبر الأوروبي 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

يستعد نادي مانشستر سيتي لخوض لقاء ناري أمام نادي إشبيلية على أرضية ملعب "كارايسكاكيس" في اليونان، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس السوبر الأوروبي 2023.

وبعد أن حقق السيتي تحت قيادة بيب غوارديولا الثلاثية الموسم الماضي، يتطلع إلى إضافة بطولة رابعة لخزينته من خلال تحقيق السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، لذا لن تكون مواجهة سهلة على الطرفين وستكون المنافسة على أشدها حتى آخر دقيقة.

تشكيلة إشبيلية المتوقعة أمام مانشستر سيتي في كأس السوبر الأوروبي 2023

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: خيسوس نافاس ، لويك بادي ، نيمانيا غوديل ، ماركوس أكونيا

خط الوسط: إيفان راكيتيتش ، فيرناندو ، سوسو

خط الهجوم: لوكاس أوكاموبس ، يوسف النصيري ، إيريك لاميلا

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023