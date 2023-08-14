تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة النارية المرتقبة بين الفريقين.

يحتضن ملعب "كارايسكاكيس" في مدينة بيرايوس اليونانية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي ونظيره بطل الدوري الأوروبي إشبيلية في إطار منافسات كأس السوبر الأوروبي 2023.

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السيتي يدخل هذه المواجهة منتشيًا بعد البداية القوية له في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن من حصد أول ثلاث نقاط بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منافسه نادي بيرنلي.

على الجهة الأخرى، لم يحظى إشبيلية بالبداية التي كان يتمناها، حيث تعرض لأول هزيمة هذا الموسم أمام فالنسيا في الجولة الاولى من مسابقة الدوري الإسباني.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023؟

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي مساء يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن والعراق وفلسطين، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023؟

شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل لمباراة كأس السوبر الأوروبي 2023، حيث من المقرر أن تبث مواجهة السيتي والنادي الأندلسي على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق حسن العيدروس.