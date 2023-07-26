تشكيلات الفرق: مانشستر يونايتد - ريال مدريد في المباراة الودية 2023

ننقل لك كل ما تريد معرفته حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من نادي مانشستر يونايتد ونظيره نادي ريال مدريد في المباراة الودية 2023، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة ضمن جولة أبطال كرة القدم التحضيرية بأميركا.

يلعب نادي ريال مدريد مباراته الودية الثانية هذا الصيف أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على أرضية ملعب "إن آر جاي" في إطار الاستعدادات للموسم الجديد ضمن جولة أبطال كرة القدم التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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الريال كان قد تمكن في المباراة الودية الأولى له أمام ميلان الإيطالي من الفوز بريمونتادا بنتيجة 3-2، سجل اثنين منهما فيديريكو فالفيردي، ووقع على هدف الفوز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

أما فريق الشياطين الحمر، فقد تعرض للخسارة في آخر مواجهة ودية له أمام نادي ريكسهام بنتيجة 3-1، ويتطلع من خلال لقاء الميرنغي إلى الوصول للتشكيلة المناسبة التي ستمكنه من المنافسة الموسم المقبل على البطولات والالقاب المحلية والأوروبية.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ريال مدريد في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: دالوت ، فاران ، مارتينيز ، لوك شو

خط الوسط: كاسيميرو ، ماونت ، أنتوني

خط الهجوم: برونو فرنانديز ، راشفورد ، سانشو

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام مانشستر يونايتد في المباراة الودية 2023

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو ، ألابا ، روديغر

خط الوسط: كروس ، فالفيردي ، مودريتش

خط الهجوم: بيلينغهام ، خوسيلو ، فينيسيوس جونيور