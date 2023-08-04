تشكيلات الفرق: مانشستر يونايتد - لانس لمباراتهما الودية

يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق لانس الفرنسي في مواجهة ودية صعبة ومرتقبة يحتضنها ملعب أولد ترافورد يوم السبت.

تقام المباراة في تمام الساعة 14:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة

المدرب: إيريك تين هاغ

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: لوك شو، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، آرون وان بيساكا

الوسط: برونو فيرنانديش، كاسيميرو، مايسون ماونت

الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، جايدون سانشو

تشكيلة لانس المتوقعة

المدرب: فرانك هايس

حراسة المرمى: برايس سامبا

الدفاع: دايفر ماكادو، فاكوندو ميدينا، كيفين دانسو، ماساديو هايدارا

الوسط: أندي ضيوف، أنجيلو فولجيني، أوسكار كورتيس، أدريان توماسون، بريميسلاف فرانكوفسكي

الهجوم: ويسلي سعيد