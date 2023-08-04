  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلات الفرق: مانشستر يونايتد - لانس لمباراتهما الودية

تشكيلات الفرق: مانشستر يونايتد - لانس لمباراتهما الودية

تاريخ النشر: 04 آب / أغسطس 2023 - 09:36
فريق مانشستر يونايتد (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
فريق مانشستر يونايتد (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق لانس الفرنسي في مواجهة ودية صعبة ومرتقبة يحتضنها ملعب أولد ترافورد يوم السبت.

تقام المباراة في تمام الساعة 14:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة

المدرب: إيريك تين هاغ

حراسة المرمى: أندريه أونانا
الدفاع: لوك شو، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، آرون وان بيساكا
الوسط: برونو فيرنانديش، كاسيميرو، مايسون ماونت
الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، جايدون سانشو

تشكيلة لانس المتوقعة

المدرب: فرانك هايس

حراسة المرمى: برايس سامبا
الدفاع: دايفر ماكادو، فاكوندو ميدينا، كيفين دانسو، ماساديو هايدارا
الوسط: أندي ضيوف، أنجيلو فولجيني، أوسكار كورتيس، أدريان توماسون، بريميسلاف فرانكوفسكي
الهجوم: ويسلي سعيد

كلمات دالة:مانشستر يونايتدلانس

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن