تشكيلات الفرق: مانشستر يونايتد - لانس لمباراتهما الودية

يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي فريق لانس الفرنسي في مواجهة ودية صعبة ومرتقبة يحتضنها ملعب أولد ترافورد يوم السبت.
تقام المباراة في تمام الساعة 14:45 بتوقيت مكة المكرمة.
تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة
المدرب: إيريك تين هاغ
حراسة المرمى: أندريه أونانا
الدفاع: لوك شو، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، آرون وان بيساكا
الوسط: برونو فيرنانديش، كاسيميرو، مايسون ماونت
الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، جايدون سانشو
تشكيلة لانس المتوقعة
المدرب: فرانك هايس
حراسة المرمى: برايس سامبا
الدفاع: دايفر ماكادو، فاكوندو ميدينا، كيفين دانسو، ماساديو هايدارا
الوسط: أندي ضيوف، أنجيلو فولجيني، أوسكار كورتيس، أدريان توماسون، بريميسلاف فرانكوفسكي
الهجوم: ويسلي سعيد