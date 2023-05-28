تشكيلات الفرق: يوفنتوس - ميلان في الجولة 37 من الدوري الإيطالي 2023

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة أبرز التوقعات حول تشكيلات الفرق المتوقعة لكل من يوفنتوس وميلان في الجولة 37 من الدوري الإيطالي 2023 ، إلى جانب أبرز تفاصيل ديربي إيطاليا المرتقب مساء اليوم.

يحتضن ملعب "استاد أليانز" هذا المساء مباراة من العيار الثقيل أو كما يعرف باسم ديربي دي إيتاليا بين يوفنتوس ونظيره ميلان في إطار منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإيطالي 2023، وذلك في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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اليوفي الجريح بعد خصم 10 نقاط من رصيده مؤخرًا وتراجعه للمركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي، يطمح تحت قيادة أليغري لمراضاة الجماهير من خلال تحقيق فوز مهم ومؤهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

على الناحية الأخرى، فإن البيغ ميلان يتطلع للفوز خارج الديار لتثبيت أقدامه في المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل برفقة كل من لاتسيو وإنتر ونابولي.

ما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم في الجولة 37 من الدوري الإيطالي؟

تنقل مباراة يوفنتوس وميلان اليوم عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports 1 HD Premium، وسيتولى المعلق فارس عوض مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات هذه المباراة.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة أمام ميلان اليوم

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: غاتي ، بريمر ، روجاني

خط الوسط: كوادرادو ، ميريتي ، لوكاتيلي ، رابيو ، كوسيتيتش

خط الهجوم: دي ماريا ، ميليك

تشكيلة ميلان المتوقعة أمام يوفنتوس اليوم

المدرب: ستيفانو بيولي

التشكيلة: 4-2-3-1

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: تيو هيرنانديز ، توموري ، ثياو ، كالابريا

خط الوسط: تونالي ، كرونيتش ، دياز

خط الهجوم: لياو ، جيرو ، ميسياس