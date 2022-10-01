تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

يستضيف آرسنال غريمه اللندني توتنهام هوتسبير اليوم السبت في لقاء ديربي لندن المرتقب الذي سيجري على ملعب الإمارات في افتتاح مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن سبيرز ثالث الترتيب العام في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالايس، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت جاكا، مارتن أوديغارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، غابرييل جيزوس، غابرييل مارتينيلي.