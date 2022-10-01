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تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

منشور 01 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:20
آرسنال يلاقي توتنهام اليوم (المصدر: أ ف ب)
آرسنال يلاقي توتنهام اليوم (المصدر: أ ف ب)

يستضيف آرسنال غريمه اللندني توتنهام هوتسبير اليوم السبت في لقاء ديربي لندن المرتقب الذي سيجري على ملعب الإمارات في افتتاح مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتقام المباراة بين متصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن سبيرز ثالث الترتيب العام في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.
خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالايس، أوليكساندر زينتشينكو.
خط الوسط: توماس بارتي، غرانيت جاكا، مارتن أوديغارد.
خط الهجوم: بوكايو ساكا، غابرييل جيزوس، غابرييل مارتينيلي.

كلمات دالة:آرسنالتوتنهامالدوري الإنجليزي

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