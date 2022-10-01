يواجه توتنهام هوتسبير مستضيفه آرسنال اليوم السبت في لقاء ديربي لندن المرتقب الذي يشهده ملعب الإمارات في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ).

وتقام المباراة بين ثالث الترتيب العام برصيد 17 نقطة، وصاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة اليوم في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة توتنهام المتوقعة أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 3-4-3):

المدرب: أنتونيو كونتي.

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إيريك داير، كليمون لونغليه.

خط الوسط: إيمرسون رويال، بيير إيميل هويبيرغ، رودريغو بينتانكور، إيفان بيريشيتش.

خط الهجوم: ريتشارليسون، هاري كين، هيونغ مين سون.