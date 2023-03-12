تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 22-23 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 27.

يخوض نادي آرسنال اليوم مباراة مهمة خارج أرضه أمام نادي فولهام على أرضية ملعب "كرافين كوتاج" في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا: ليونيل ميسي يفضل البقاء في أوروبا

المدفعجية بقيادة ميكيل أرتيتا سيحاربون هذا المساء لحصد الثلاث النقاط أمام فولهام، وذلك لتوسيع الفارق والابتعاد عن الملاحق المباشر على الصدارة نادي مانشستر سيتي الذي تمكن أمس من اجتياز الجولة بنجاح من خلال تحقيق الفوز على كريستال بالاس.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب: ميكيل أرتيتا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: رامسدايل

خط الدفاع: زينشينكو ، ماغاليس ، ساليبا ، وايت

خط الوسط: تشاكا ، بارتي ، أوديغارد

خط الهجوم: نيلسون ، مارتينيلي ، ساكا