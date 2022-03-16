يترقب متابعو كرة القدم الإنجليزية مواجهة مؤجلة من العيار الثقيل بين آرسنال وضيفه ليفربول اليوم الأربعاء على ملعب الإمارات لحساب المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز الثاني في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: سيدريك سواريس، بين وايت، غابرييل ماغالايس، كيران تيرني.

خط الوسط: غرانيت تشاكا، توماس بارتي، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت.