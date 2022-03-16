يسعى ليفربول للعودة بنتيجة إيجابية حين يلاقي مستضيفه آرسنال اليوم الأربعاء في قمة مؤجلة من المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ستجري على ملعب الإمارات.

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام وصاحب المركز الرابع في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: يورغن كلوب.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: ديوغو جوتا، ساديو ماني، لويس دياز.