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تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 01 كانون الثّاني / يناير 2022 - 12:32
آرسنال في مهمة صعبة على أرضه (المصدر: موقع آرسنال الرسمي)
آرسنال في مهمة صعبة على أرضه (المصدر: موقع آرسنال الرسمي)

يستضيف آرسنال غريمه مانشستر سيتي اليوم السبت على ملعب الإمارات ضمن المرحلة الـ 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتقام المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويحتل الفريق اللندني المركز الرابع برصيد 35 نقطة، فيما يتربع مانشستر سيتي على صدارة الترتيب برصيد 50 نقطة.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.
خط الدفاع: بن وايت، روب هولدينغ، غابرييل، كيران تيرني.
خط الوسط: غرانيت جاكا، توماس بارتي، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، إيميل سميث رو.
خط الهجوم: أليكساندر لاكازيت.

كلمات دالة:آرسنالمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي

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