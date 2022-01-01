يخوض مانشستر سيتي مواجهة صعبة اليوم السبت أمام مستضيفه آرسنال على أرضية ملعب الإمارات لحساب المرحلة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويتربع سيتي على صدارة ترتيب البطولة برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الفريق اللندني المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياش، آيميريك لابورت، نايثان آكي.

خط الوسط: بيرناردو سيلفا، إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينغ.