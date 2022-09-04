تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يحل آرسنال متصدر الترتيب العام ضيفاً اليوم الأحد على غريمه مانشستر يونايتد في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات المرحلة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتقام المباراة بين صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، وصاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالايس، كيران تيرني.

خط الوسط: غرانيت جاكا، ألبرت سامبي لوكونغا، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: غابرييل جيزوس.