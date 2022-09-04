  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام مان يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

منشور 04 أيلول / سبتمبر 2022 - 10:52
آرسنال يواجه مانشستر يونايتد اليوم (المصدر: أ ف ب)
آرسنال يواجه مانشستر يونايتد اليوم (المصدر: أ ف ب)

يحل آرسنال متصدر الترتيب العام ضيفاً اليوم الأحد على غريمه مانشستر يونايتد في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات المرحلة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

اقرأ ايضاًتشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزيتشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

وتقام المباراة بين صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، وصاحب المركز الثامن برصيد 9 نقاط في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.
خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالايس، كيران تيرني.
خط الوسط: غرانيت جاكا، ألبرت سامبي لوكونغا، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.
خط الهجوم: غابرييل جيزوس.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدآرسنالالدوري الإنجليزي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...