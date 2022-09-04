يواجه مانشستر يونايتد ضيفه آرسنال في قمة مرتقبة اليوم الأحد يشهدها ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وتقام المباراة بين ثامن الترتيب العام برصيد 9 نقاط، وصاحب الصدارة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-3-3):

المدرب: إيريك تين هاغ.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوغو دالوت، ليساندرو مارتينيز، رافاييل فاران، تايريل مالاسيا.

خط الوسط: برونو فيرنانديش، سكوت ماكتوميناي، كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: جايدون سانشو، ماركوس راشفورد، أنتوني إيلانغا.