ستكون الفرصة مواتية اليوم السبت أمام آرسنال لإضافة 3 نقاط جديدة إلى رصيده حين يحل ضيفاً على ولفرهامبتون ضمن مواجهات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة بين الفريق اللندني متصدر الترتيب العام برصيد 34 نقطة، ومستضيفه الذي يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط في تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يمكن مشاهدة هذا اللقاء المهم عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: ميكيل آرتيتا.

حراسة المرمى: آرون رامزدايل.

خط الدفاع: بين وايت، ويليام ساليبا، غابرييل ماغالايس، أوليكساندر زينتشينكو.

خط الوسط: غرانيت جاكا، توماس بارتي، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، غابرييل مارتينيلي.

خط الهجوم: غابرييل جيزوس.