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تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 28 أيّار / مايو 2023 - 09:39
تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام وولفرهامبتون اليوم
تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام وولفرهامبتون اليوم (Photo by Lindsey Parnaby / AFP)

نستعرض لكم من خلال هذه المقالة تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم أمام وولفرهامبتون، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع 38 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2022-2023.

اقرأ ايضاًجدول مباريات اليوم الأحد 28 مايو 2023 والقنوات الناقلةجدول مباريات اليوم الأحد 28 مايو 2023 والقنوات الناقلة

يواصل نادي آرسنال المنافسة على أرضية ملعبه "الإمارات" أمام نادي وولفرهامبتون في إطار منافسات الجولة 38 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، وذلك مساء الأحد الموافق 28 من شهر مايو الحالي، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ووولفرهامبتون اليوم في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي؟

تنقل مباراة آرسنال ووولفرهامبتون اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports XTRA 2، وسيتولى المعلق محمد بركات مهمة الوصف والتعليق على أحداث ومجريات هذه المباراة.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام وولفرهامبتون اليوم

المدرب: ميكيل أرتيتا
التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: رامسديل
خط الدفاع: بن وايت ، كيويور ، ماغاليش ، تيرني
خط الوسط: أوديغارد ، جورجينهو ، تشاكا
خط الهجوم: ساكا ، خيسوس ، تروسارد

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