نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة آرسنال المتوقعة لمواجهة كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-24، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من الدوري.

يستعد نادي آرسنال لخوض مواجهة قوية خارج الديار أمام كريستال بالاس على أرضية ملعب "سيلهرست بارك" في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-24.

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الجانرز تحت قيادة أرتيتا تمكن من انتزاع أول ثلاث نقاط في الجولة الأولى بفوزه على نوتينغهام فورست بنتيجة 2-1، أيضًا يمتلك كريستال بالاس ثلاث نقاط بعد فوزه على شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا بهدف دون رد في الجولة الأولى.

تشكيلة آرسنال المتوقعة لمواجهة كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-24

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو ، ويليام ساليبا ، بن وايت ، توماس بارتي

خط الوسط: كاي هافيرتز ، ديكلان رايس ، مارتن أوديغارد

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي ، إيدي نيكيتيا ، بوكايو ساكا