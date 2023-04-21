تشكيلة آرسنال المحتملة لمواجهة ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

البوابة - يستضيف آرسنال المتصدر خصمه ساوثهامبتون اليوم الجمعة على أرضية ملعب الإمارات في افتتاح منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.
تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي
المدرب: ميكيل آرتيتا
حراسة المرمى: آرون رامزدايل
خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو، غابرييل، روب هولدينغ، بين وايت
خط الوسط: غرانيت جاكا، توماس بارتي، مارتن أوديغارد
خط الهجوم: غابرييل مارتينيلي، غابرييل جيزوس، بوكايو ساكا
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