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تشكيلة آرسنال المحتملة لمواجهة ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 21 نيسان / أبريل 2023 - 11:19
آرسنال يستضيف ساوثهامبتون اليوم (المصدر: أ ف ب)
آرسنال يستضيف ساوثهامبتون اليوم (المصدر: أ ف ب)

البوابة - يستضيف آرسنال المتصدر خصمه ساوثهامبتون اليوم الجمعة على أرضية ملعب الإمارات في افتتاح منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيلة آرسنال المتوقعة أمام ساوثهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: ميكيل آرتيتا

حراسة المرمى: آرون رامزدايل
خط الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو، غابرييل، روب هولدينغ، بين وايت
خط الوسط: غرانيت جاكا، توماس بارتي، مارتن أوديغارد
خط الهجوم: غابرييل مارتينيلي، غابرييل جيزوس، بوكايو ساكا

كلمات دالة:آرسنالساوثهامبتونالدوري الإنجليزي

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