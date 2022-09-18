يحل أتالانتا ضيفاً ثقيلاً على روما اليوم الأحد في مباراة صعبة يحتضنها ملعب أولمبيكو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 14 نقطة، وصاحب المركز الخامس بفارق نقطة واحدة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة أتالانتا المتوقعة أمام روما اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: جيان بيرو غاسبيريني

حراسة المرمى: خوان موسو.

خط الدفاع: هانس هاتيبور، رافاييل تولوي، ميريه ديميرال، براندون سوبي.

خط الوسط: مارتن دي رون، تيون كوبمينيرز، آديمولا لوكمان، إيديرسون، روسلان مالينوفسكي.

خط الهجوم: لويس مورييل.