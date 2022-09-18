  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة أتالانتا المتوقعة أمام روما اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة أتالانتا المتوقعة أمام روما اليوم في الدوري الإيطالي

منشور 18 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:49
أتالانتا يتطلع للتغلب على روما اليوم (المصدر: أ ف ب)
أتالانتا يتطلع للتغلب على روما اليوم (المصدر: أ ف ب)

يحل أتالانتا ضيفاً ثقيلاً على روما اليوم الأحد في مباراة صعبة يحتضنها ملعب أولمبيكو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

اقرأ ايضاًتشكيلة روما المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطاليتشكيلة روما المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي

وتقام المباراة بين ثاني الترتيب العام برصيد 14 نقطة، وصاحب المركز الخامس بفارق نقطة واحدة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن متابعة مجرياتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

تشكيلة أتالانتا المتوقعة أمام روما اليوم في الدوري الإيطالي (بطريقة 4-5-1):

المدرب: جيان بيرو غاسبيريني

حراسة المرمى: خوان موسو.
خط الدفاع: هانس هاتيبور، رافاييل تولوي، ميريه ديميرال، براندون سوبي.
خط الوسط: مارتن دي رون، تيون كوبمينيرز، آديمولا لوكمان، إيديرسون، روسلان مالينوفسكي.
خط الهجوم: لويس مورييل.

كلمات دالة:أتالانتاروماالدوري الإيطالي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...