تشكيلة روما المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء اليوم.

ويسعى اليوم ذئاب روما تحت قيادة السبيشال ون مورينيو لتحقيق الفوز على ثاني الدوري الإيطالي أتالانتا، حيث أن روما حاليًا في المركز السادس في الكالتشيو، ومؤخرًا يقدم نتائج جيدة محليًا وأوروبيًا، ويطمح اليوم للمواصلة على نفس النسق لحصد المزيد من النقاط.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة روما وأتالانتا الساعة 7:00 م بتوقيت السعودية، حيث سيحل أتالانتا ضيفًا على روما على ملعب "الأوليمبيكو" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، على قناة AD Sports Premium 1.

تشكيلة روما المتوقعة أمام أتالانتا اليوم في الدوري الإيطالي

تشكيلة روما المتوقعة أمام أتالانتا اليوم تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المقرر أن يعتمد المدرب جوزيه مورينيو خطة لعب 3-4-2-1، وسيدخل ضمن تشكيلة روما اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: روي باتريسيو

الدفاع: سبينازولا – إيبانيز – سمولينغ – مانشيني - شيليك

الوسط: كريستانتي – ماتيتش – ديبالا - بيليغريني

الهجوم: تامي أبراهام

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