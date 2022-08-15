يستهل أتلتيكو مدريد مشواره في بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا) لموسم 2022-2023 بمواجهة مستضيفه خيتافي اليوم الاثنين على ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز.

وتقام المباراة بين الروخيبلانكوس وجاره فريق العاصمة اليوم في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها على قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

وتشير التوقعات إلى أن المدير الأرجنتيني دييغو سيميوني سيراهن على المهاجم ألفارو موراتا الذي تألق خلال الفترة التحضيرية وسيزج به أساسياً في اللقاء.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: رينيلدو، ستيفان سافيتش، خوسيه ماريا خيمينيز، ماركوس يورينتي.

خط الوسط: كوكي، رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: أنتوان غريزمان، ألفارو موراتا، جواو فيليكس.