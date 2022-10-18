تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام رايو اليوم في الدوري الإسباني

يواجه أتلتيكو مدريد ضيفه رايو فايكانو اليوم الثلاثاء في مواجهة مهمة تجري على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين الروخيبلانكوس ثالث الترتيب العام برصيد 19 نقطة، ورايو فايكانو صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة هذه المباراة عبر قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية على beIN Sports HD 1 بتعليق سوار الذهب.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام رايو فايكانو اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-4-2):

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: إيفو غربيتش.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، ستيفان سافيتش، خوسيه ماريا خيمينيز، راينيلدو.

خط الوسط: خواكين كوريا، كوكي، جيوفري كوندوغبيا، توماس ليمار.

خط الهجوم: أنتوان غريزمان، ألفارو موراتا.