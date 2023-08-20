تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الثانية من الليغا.

يحل نادي أتلتيكو مدريد اليوم ضيفًا على أرضية ملعب "بينتو فيامارين" لمواجهة نظيره ريال بيتيس في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني 2023-24.

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المواجهة بين الأتليتي وريال بيتيس من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD بصوت المعلق علي محمد علي.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام ريال بيتيس اليوم في الدوري الإسباني 2023-24