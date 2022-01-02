تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام فايكانو اليوم في الليغا

يخوض أتلتيكو مدريد مواجهة مهمة أمام ضيفه رايو فايكانو اليوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

ويحتل أتلتيكو المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن رايو فايكانو صاحب المركز الرابع.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام رايو فايكانو اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تريبيير، خوسيه ماريا خيمينز، ماريو هيرموسو، رينان لودي.

خط الوسط: رودريغو دي بول، جيوفري كوندوغبيا، توماس ليمار.

خط الهجوم: آنخيل كوريا، لويس سواريز، يانيك فيريرا كاراسكو.