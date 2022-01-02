يلتقي ريال مدريد غريمه خيتافي اليوم الأحد على أرضية ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز ضمن مواجهات المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

ويحتل ريال صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، فيما يقبع خيتافي في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، كريم بنزيمة، رودريغو.