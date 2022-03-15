تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم في دوري الأبطال

يخوض أتلتيكو مدريد الإسباني مواجهة من العيار الثقيل حين يحل ضيفاً اليوم الثلاثاء على مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة صعبة يحتضنها ملعب أولد ترافورد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في إسبانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويقام لقاء الإياب في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة أمام مانشستر يونايتد اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 3-5-2):

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ستيفان سافيتش، خوسيه ماريا خيمينيز، راينيلدو ماندافا.

خط الوسط: ماركوس يورينتي، هيكتور هيريرا، كوكي، رودريغو دي بول، رينان لودي.

خط الهجوم: آنخيل كوريا، جواو فيليكس.