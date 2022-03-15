يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء تحدياً صعباً حين يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني على ملعب أولد ترافورد في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقام مباراة الإياب في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا (بطريقة 4-2-3-1):

المدرب: رالف رانغنيك.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، هاري ماغواير، لوك شو.

خط الوسط: فريد، سكوت ماكتوميناي، بول بوغبا، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.