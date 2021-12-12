تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم أمام ريال في الدوري الإسباني

يخوض أتلتيكو مدريد مواجهة مرتقبة أمام مستضيفه ريال مدريد في ديربي المدينة اليوم الأحد على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويتوقع أن يغيب لويس سواريز عن صفوف الروخيبلانكوس إضافة لستيفان سافيتش وكيران تريبيير جميعهم بداعي الإصابة.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني (بطريقة 3-5-2):

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: فيليبي، خوسيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو.

خط الوسط: ماركوس يورينتي، توماس ليمار، كوكي، رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو.

خط الهجوم: أنتوان غريزمان، ماتيوس كونيا.