تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيكو اليوم في الليغا

يستضيف ريال مدريد غريمه أتلتيكو مدريد اليوم الأحد على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو في ديربي العاصمة لحساب المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني (الليغا).

وتقام المباراة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويتمنى القائمون على الفريق الملكي عودة النجم كريم بنزيمة الذي عانى من إصابة الأسبوع المنصرم، إلا أن غياب داني سيبايوس مستمر.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد آلابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: رودريغو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.