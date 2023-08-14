نستعرض لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته حول تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني 2023-24، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة في الأسبوع الأول من الموسم الجديد.

يستضيف نادي أتلتيكو مدريد اليوم نظيره نادي غرناطة على أرضية ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الكروي الجديد 2023-24.

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المباراة ستنطق في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن تبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD بصوت المعلق محمد بركات.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة اليوم لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: سويونكو ، سافيتش ، هيرموسو

خط الوسط: أزبيليكويتا ، لورنتي ، كوكي ، دي بول ، كاراسكو

خط الهجوم: ديباي ، غريزمان