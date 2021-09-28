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تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة لمواجهة ميلان اليوم في دوري الأبطال

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:04
أتلتيكو مدريد يريد الفوز على ميلان
أتلتيكو مدريد يريد الفوز على ميلان

يخوض أتلتيكو مدريد مواجهة مرتقبة اليوم الثلاثاء أمام مستضيفه ميلان الإيطالي على ملعب سان سيرو لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق رؤوف خليف.

ولن يشارك ستيفان سافيتش في اللقاء بداعي الإيقاف، فيما يتوقع أن يبقى أنتوان غريزمان على دكة البدلاء ليوفر خياراً هجومياً آخر للمدرب دييغو سيميوني.

تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة لمواجهة ميلان اليوم:

المدرب: دييغو سيميوني.

حراسة المرمى: يان أوبلاك.
خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز، فيليبي، ماريو هيرموسو.
خط الوسط: كيران تريبيير، ماركوس يورينتي، كوكي، رودريغو دي بول، يانيك فيريرا كاراسكو.
خط الهجوم: لويس سواريز، جواو فيليكس.

كلمات دالة:أتلتيكو مدريددييغو سيميونيميلاندوري أبطال أوروبا

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