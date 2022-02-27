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تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الليغا

منشور 27 شباط / فبراير 2022 - 08:01
أتلتيك بلباو في مواجهة صعبة للغاية أمام برشلونة اليوم
أتلتيك بلباو في مواجهة صعبة للغاية أمام برشلونة اليوم

يحل أتلتيك بلباو ضيفاً اليوم الأحد على مستضيفه برشلونة في مواجهة صعبة يحتضنها ملعب كامب ناو ضمن المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

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وتقام المباراة بين صاحب المركز الثامن والرابع على سلم الترتيب العام في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة أمام برشلونة اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-4-2):

المدرب: مارسيلينو غارسيا تورال.

حراسة المرمى: أوناي سيمون.
خط الدفاع: أوسكار دي ماركوس، يراي ألفاريز، إينيغو مارتينيز، يوري بيرتشيتشي.
خط الوسط: نيكو ويليامز، داني غارسيا، ميكيل فيسغا، إيكر مونياين.
خط الهجوم: إينياكي ويليامز، أويهان سانسيت.

كلمات دالة:أتلتيك بلباوبرشلونةالدوري الإسباني

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