تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بلباو اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف برشلونة خصمه أتلتيك بلباو اليوم الأحد على ملعب كامب ناو في أبرز مواجهات المرحلة الـ 26 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وتقام المباراة بين رابع الترتيب العام وصاحب المركز الثامن في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: تشافي هيرنانديز.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: داني ألفيش، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينيو ديست.

خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.

خط الهجوم: آداما تراوري، بيير إيميريك أوباميانغ، غافي.