تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في كأس الملك

يستضيف أتلتيك بلباو خصمه ريال مدريد اليوم الخميس على ملعب سان ماميس في مباراة ملتهبة ضمن ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويشهد الدور ذاته مواجهة مهمة أخرى تقام في وقت سابق ستجمع بين ريال سوسييداد وضيفه ريال بيتيس على ملعب آنويتا.

تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة أمام ريال مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا (بطريقة 4-4-2):

المدرب: مارسيلينو غارسيا تورال.

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أوسكار دي ماركوس، إينيغو مارتينيز، ييراي ألفاريز، يوري بيرتشيتشي.

خط الوسط: نيكو ويليامز، أوير زاراغا، داني غارسيا، إيكير مونياين.

خط الهجوم: أويهان سانسيت، إينياكي ويليامز.