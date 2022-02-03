تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيك بلباو اليوم في كأس إسبانيا

يخوض ريال مدريد مواجهة صعبة وقوية اليوم الخميس أمام مستضيفه أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس ضمن ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتقام المباراة في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويشهد الدور ذاته مباراة مهمة أخرى تقام في وقت سابق تجمع بين ريال سوسييداد وضيفه ريال بيتيس على ملعب آنويتا.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيك بلباو اليوم في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، ديفيد آلابا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، إدواردو كامافينغا، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو آسينسيو، لوكا يوفيتش، إيدين هازارد.