تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في نهائي السوبر الإسباني

يلاقي أتلتيك بلباو غريمه ريال مدريد اليوم في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وبلغ الفريق الباسكي النهائي بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، فيما تفوق ريال مدريد على برشلونة بثلاثة أهداف لاثنين.

وتقام المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي الرياضية السعودية SSC5 HD بتعليق فهد العتيبي و SSC6 HD بتعليق أشرف محمود.

تشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني (بطريقة 4-4-2):

المدرب: مارسيلينو.

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: أوسكار دي ماركوس، يراي ألفاريز، إينيغو مارتينيز، ميكيل بالينزياغا.

خط الوسط: أليخاندرو بيرينغير، ميكيل فيسغا، داني غارسيا، إيكر مونياين.

خط الهجوم: أويهان سانسيت، نيكو ويليامز.