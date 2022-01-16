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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام بلباو اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:47
ريال مدريد في مهمة صعبة اليوم أمام أتلتيك بلباو
ريال مدريد في مهمة صعبة اليوم أمام أتلتيك بلباو

يلتقي ريال مدريد مع غريمه أتلتيك بلباو اليوم الأحد على لقب كأس السوبر الإسباني في مواجهة تقام بملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

اقرأ ايضاًتشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في نهائي السوبر الإسبانيتشكيلة أتلتيك بلباو المتوقعة أمام ريال مدريد اليوم في نهائي السوبر الإسباني

ووصل الفريق الملكي إلى النهائي بعد تخطي عقبة برشلونة بثلاثة أهداف لاثنين، فيما تفوق بلباو على أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.

وتقام المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناتي الرياضية السعودية SSC5 HD بتعليق فهد العتيبي و SSC6 HD بتعليق أشرف محمود.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني (بطريقة 4-3-3):

المدرب: كارلو أنشيلوتي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميلياتو، نانشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.
خط الهجوم: رودريغو، كريم بنزيمة، فينيسيوس جونيور.

كلمات دالة:ريال مدريدأتلتيك بلباوكأس السوبر الإسباني

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