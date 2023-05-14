تشكيلة أرسنال المتوقعة اليوم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي 2023، موعد مباراة أرسنال وبرايتون، المعلق والقنوات الناقلة للمباراة في الأسبوع 36.

يستضيف أرسنال اليوم نظيره برايتون على أرضية ملعب "الإمارات" في إطار منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

الجانرز تحت قيادة أرتيتا سيسعى لمواصلة المنافسة والفوز بالثلاث النقاط اليوم، على أمل تعثر السيتي في أي من الجولات المتبقية من الدوري للوصول لحلم التتويج باللقب الغائب عن النادي لسنوات طويلة.

تشكيلة أرسنال المتوقعة اليوم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي 2023

المدرب: ميكيل أرتيتا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: بن وايت ، كيويور ، ماغاليش ، تيرني

خط الوسط: أوديغارد ، جورجينهو ، تشاكا

خط الهجوم: ساكا ، خيسوس ، مارتينيلي

موعد مباراة أرسنال وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة أرسنال ضد برايتون اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر وقطر.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تم اختيار المعلق يوسف سيف لتولي مهمة القيادة الصوتية والتعليق على أحداث ومجريات مباراة أرسنال وبرايتون اليوم المقرر أن تبث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.