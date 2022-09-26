تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ويستضيف اليوم المنتخب الإنجليزي نظيره المنتخب الألماني على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتاج المنتخب الألماني للفوز اليوم، خاصة وأنه في المركز الثالث في الترتيب برصيد 6 نقاط، في المجموعة التي تضم إنجلترا، إيطاليا، والمجر التي تتصدر برصيد 10 نقاط.

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تشكيلة ألمانيا المتوقعة أمام إنجلترا اليوم في دوري الأمم الأوروبية تم تداولها من خلال بعض المواقع والمصادر الأوروبية، ومن المتوقع أن يعتمد مدرب المانشافت هانز فليك خطة لعب 4-2-3-1، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: راوم – شلوتيربيك – سولي - هوفمان

الوسط: غوندوغان – كيميتش – ساني – موسيالا - غنابري

الهجوم: فيرنر

ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة في الشرق الأوسط، ولكن سيتم عرض المباراة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA TV.

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