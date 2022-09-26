موعد مباراة إنجلترا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء مساء اليوم.

ويستضيف اليوم منتخب إنجلترا نظيره منتخب ألمانيا على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية والتي تضم أيضًا كلًا من إيطاليا والمجر.

ويتزعم هذه المجموعة منتخب المجر برصيد 10 نقاط، ويليه في المركز الثاني منتخب إيطاليا برصيد 8 نقاط، ومن ثم منتخب ألمانيا برصيد 6 نقاط وفي آخر الترتيب منتخب إنجلترا برصيد نقطتين فقط.

موعد مباراة إنجلترا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة إنجلترا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات.

ولن تكون المباراة مذاعة على أي قناة في الشرق الأوسط، ولكن سيتم عرض المباراة من خلال التطبيق الرسمي للاتحاد الأوروبي UEFA TV.

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